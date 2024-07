Trigano Van | A Rischio 100 Posti di Lavoro Sciopero Programmato per Domani

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 26 luglio 2024) Chieti - Crisi nel Settore della Camperistica: Sindacati e Azienda in Conflitto LaVan di Paglieta (Chieti) e i sindacati Fiom e Fim, insieme alle Rsu, hanno annunciato per, venerdì 26 luglio, unodi 4 ore per ogni fine turno. La decisione segue la rottura delle trattative con l’azienda, emersa durante l’incontro tenutosi ieri nella sede di Confindustria della Val di Sangro. Al centro del dibattito vi era l'aggiornamento dei carichi di, alla luce della significativa crisi che sta investendo il settore della camperistica in Europa. Secondo i rappresentanti sindacali di Fiom e Fim, i dati mostrano una situazione di grande sofferenza che colpisce soprattutto i produttori di van, minacciando i livelli occupazionali.