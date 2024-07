Tassa super-ricchi i Paesi del G20 si dividono | i favorevoli e i contrari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 26 luglio 2024) La proposta dire idivide il G20. Il tema è una delle principali priorità del presidente brasiliano di sinistra radicale, Luiz Inácio Lula da Silva, ma il segretario al Tesoro statunitense, Janet Yellen, ha dichiarato che gli Stati Uniti non vedono la necessità di negoziare un accordo internazionale perre i. Stati Uniti: “suogni Paese faccia da solo” Nel decennio 2013-2022, la ricchezza complessiva dell’1% più ricco del mondo è aumentata di 42mila miliardi di dollari, in termini reali, un incremento che è 34 volte quello registrato nello stesso periodo dalla metà più povera della popolazione globale. Un’analisi pubblicata dall’associazione Oxfam proprio nel giorno in cui a Rio de Janeiro si apre la riunione del G20 dei ministri delle finanze, con la proposta del Brasile di introdurre unasui