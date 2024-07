Supercoppa Europea a Varsavia arbitra lo svizzero Sandro Schärer

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sarà loadre lache è in programma il 14 agosto ae in cui l’Atalanta sfiderà il Real Madrid. L’Uefa ha comunicato la decisione nella giornata di venerdì (26 luglio). Si tratta della prima gara di grande calibro internazionale che il 36enne elvetico si trova a dirigere, nonché la prima finale della sua carriera internazionale. Ha già incrociato l’Atalanta 2 volte: nel febbraio 2022 contro l’Olympiakos (vittoria per 2-1) e nel marzo 2024 quando la Dea ha battuto 2-1 lo Sporting guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale contro il Liverpool.