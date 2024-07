Spedizione punitiva I latinos sanguinari | Conosci degli infami Ti devo ammazzare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) e Stefania Totaro "Hoordini, ti, devi essere eliminato perché". E giù le coltellate. La prima allo stomaco, poi una bottigliata in testa tanto violenta da sfondare il vetro e far perdere i sensi alla vittima. Poi le altre coltellate, 12 in tutto, tutte sferrate in parti vitali. Un bagno di sangue. E l’ombra dei Latin King, una delle gang più famigerate ee che da tempo hanno messo radici a Milano e nell’hinterland. Martedì mattina all’alba la Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza ha eseguito un’ordinanza cautelare del Tribunale di Monza a carico di tre giovani ecuadoriani ritenuti responsabili del tentato omicidio di un coetaneo connazionale la sera del 20 giugno scorso nei pressi dei giardini pubblici del Nei, in via Enrico da Monza.