Pirateria Audiovisiva più visioni illegali che biglietti venduti al Cinema

(Di venerdì 26 luglio 2024) Per ogni persona che acquista un biglietto per vedere un film al, c’è più di una persona che quello stesso contenuto lo fruisce in modo illecito. I dati presentati ieri da Cinetel con il Report CinExpert ITALIA relativo al 1° semestre 2024, e i risultati del Focus Piracy 2023-2024 realizzato insieme a FAPAV, evidenziano un forte impatto dellarispetto a quello che dovrebbe essere ancora oggi il desiderio di milioni di italiani, ovvero quello di andare ale vivere un’esperienza unica. Invece, secondo quanto stimato dall’indagine, in poco più di sei mesi, sono stati oltre 56 milioni gli atti di visionecontro i 42 milioni di ingressi nelle sale.