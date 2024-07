Parigi 2024 ginnastica artistica | ufficializzata la formazione la 17enne Esposito la prima delle azzurre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il Direttore tecnico della nazionale difemminile, Enrico Casella, ha reso nota lache esordirà ai Giochi didomenica 28 luglio. Alice D’Amato, Manilaed Elisa Iorio sono le tre generaliste confermate, mentre sorprende Angela Andreoli, impegnata nel corpo libero, volteggio e trave. Giorgia Villa sarà invece soltanto alle parallele asimmetriche. “Angela salirà per ultima alla trave, che è anche l’ultimo attrezzo, quello conclusivo dell’intera qualifica – spiega il dt dell’Italdonne – Vogliamo testare infatti la sua uscita in Tsukahara, che non abbiamo ancora mai provato in gara. A quel punto avremo già il quadro generale del risultato di squadra, quindi, dopo le tre travi di Manila, Elisa e Alice, potremo considerare se andare avanti con i nostri propositi oppure ripiegare su una uscita più conservativa in doppio carpio”.