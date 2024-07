Oroscopo Paolo Fox sabato 27 luglio 2024 | Leone grintoso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’diFox per oggi,27Ariete Giornata di trasformazioni e opportunità. Sei carico di energia positiva. Buoni risvolti in amore e viaggi favoriti. Toro Giornata positiva per il lavoro. Le risposte che aspettavi arriveranno; abbi fiducia.Muoviti al mattino, ma riserva il pomeriggio al relax. Evita polemiche e recriminazioni in amore. Gemelli Muoviti al mattino, ma riserva il pomeriggio al relax. Evita polemiche e recriminazioni in amore. Cancro Agisci e fatti avanti sia in amore che nel lavoro. Possibili guadagni inattesi.Giornata favorevole per chi cerca l’amore, specialmente con una persona straniera o diversa. Collaborazioni positive. Vergine Sii prudente e paziente. Troppe parole possono creare tensioni. Evita conflitti in amore. Bilancia In arrivo proposte lavorative interessanti.