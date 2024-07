Olimpiadi di Parigi 2024 Biden al team Usa | Dimostrate di essere i migliori al mondo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 26 luglio– Il Presidente degli Stati Uniti Joeha mostrato il suo pieno sostegno alla squadra olimpica americana, incoraggiandoli a confermarsi come iatleti del. In un video su X,ha dichiarato: "I nostri atleti olimpici sono la ragione per cui molti di noi credono che possiamo fare grandi cose". Durante un evento nel giardino della Casa Bianca, il Presidente ha aggiunto: "ForzaUsa, siete idello alancora una volta".