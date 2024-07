L’Internazionale dei Rifugiati alla carica delle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 luglio 2024) Oggi Perina Lokure Nakang è una mezzofondista di fama internazionale ma aveva solo sette anni quando a causa della guerra civile fu costretta ad abbandonare il Sud Sudan per andare a vivere con sua zia in un campo profughi in Kenya. Ramiro Mora Romero, che detiene il record britannico in tre categorie del sollevamento pesi, ne aveva 22 quando lasciò Cuba per il Regno Unito dove, dopo aver perso i genitori, sbarcò il lunario esibendosi in un circo itinerante di Blackpool e vivendo con sole otto sterline a settimana.Zakia Khudadadi, disabile dnascita e prima donna a praticare il parataekwondo in Afghanistan, aveva la sua stessa età quando riuscì a scappare da Kabul pochi giorni dopo il ritorno a potere dei talebani a causa della fugatruppe statunitensi e alleate.