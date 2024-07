Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Evgeniy Serebryakov, il sospetto autore dell'attentato di mercoledì con un, ha dichiarato in un interrogatorio che l'anno scorso aveva deciso di collaborare con i servizi speciali ucraini, li aveva contattati via Internet e si era offerto di uccidere un ufficiale del ministero della Difesa, secondo un video distribuito dal servizio di intelligence russo Fsb e pubblicato dalle principali agenzie russe. Serebryakov è accusato di tentato omicidio, per associazione a delinquere e di traffico illegale di esplosivi. La mattina del 24 luglio, nel cortile di una delle case in via Sinyavinskaya a, si è verificata un'esplosione di un'auto, a seguito della quale sono rimaste ferite due persone.