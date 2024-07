La volontà e il supermercato

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il sovrappeso e l’obesità esprimo una carenza didi una persona oppure anche l’industria alimentare, una agricoltura intensiva, la grande distribuzione commerciale sono responsabili? Certamente la persona ci mette del suo per accumulare eccesso di grasso. Ma il sistema produttivo ed economico ha una sua netta responsabilità. Si vive in una società obesogena, creatrice di obesità. Dentro di noi c’è troppo. La qualità molecolare degli alimenti indica la presenza di nutrienti in un alimento. Questa varia in rapporto alle modalità di coltivazione agraria e di allevamento degli animali. E’ la qualità molecolare degli alimenti a causare l’obesità. Gran parte degli alimenti processati disponibili nei supermercati e nella alimentazione giornaliera hanno una bassa qualità molecolare.