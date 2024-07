La visita di Azzurro Storie di Mare illumina la città di Chieti

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ladi “diladi, un evento di grande importanza per ladiLadiha accolto con grande entusiasmo Beppe Convertini, il celebre conduttore del programma televisivo “di” di Rai 1. L’amatissimo show, che celebra le meraviglie italiane, ha scelto la splendidacome scenario per una serie di servizi che metteranno in luce le bellezze locali. Le riprese si sono svolte in vari luoghi emblematici, tra cui Francavilla, Ortona, il porto cittadino e il suggestivo centro storico, con particolare attenzione al Duomo e alla Chiesa di San Bartolomeo situata nella frazione di Brecciarola. L’accoglienza di Convertini e le riprese Beppe Convertini è stato accolto calorosamente dalla comunità locale, con saluti, strette di mano e selfie che hanno caratterizzato la sua