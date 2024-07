La verità sul prezzo delle piscine interrate | potresti rimanere scioccato!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lasul! Un tuffo nel lusso della propria casa, chi non lo vorrebbe? Immagina di avere un'oasi di freschezza a pochi passi dal divano: una piscina interrata in giardino. Prima di correre a comprare i braccioli, però, vediamo un po' quali sono i dettagli da valutare per non finire a nuotare in un mare di spese inaspettate. La costruzione di una piscina interrata è un sogno che sfiora la mente di molti, soprattutto quand'è il termometro a ricordarci quanto sarebbe piacevole. Ma prima di mettere il costume in valigia, é meglio dare un'occhiata a cosa comporta questa decisione a livello di budget, burocrazia e manutenzione. Vediamo come evitare di annegare fra i vari aspetti prima ancora di entrare in acqua.