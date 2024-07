La seduzione femminile nelle atmosfere crepuscolari di Medea tra Realismo e Art Déco per scoprire un delicato e sussurrato mondo interiore

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 26 luglio 2024) La figura della donna è stata sempre utilizzata per esprimere delicatezza, eleganza, emotività e soprattutto è stata eletta dagli autori maschili a icona di bellezza di cui cercare di, e riprodurre, il mistero, la profondità dell’animo o undifficilmente decifrabile da una sensibilità tanto diversa come quella appartenente all’uomo, per quanto artista e dunque predisposto al sentire e al percepire potesse essere. A partire dall’epoca moderna furono sempre di più le personalità femminili che divennero icone deldell’arte, nel senso che furono proprio loro a raccontare se stesse per dare una versione probabilmente meno idealizzata ma sicuramente più reale di tutto ciò che costituiva la loro essenza.