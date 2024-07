La baby-atleta cinese Haohao in gara a 11 anni | ma non è il record

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Non sarà la più giovane della storia, ma con 11e 11 mesi di età laZhengci andrà davvero molto vicina. Meglio di lei nella storia hanno fatto solo due piccoli timonieri del canottaggio, uno dei quali rimasto ignoto per sempre: aveva un’età apparente di 7il bambino che sempre a Parigi, ma nel 1900, fu arruolato dall’armo olandese del due con, pescato tra il pubblico. Lo spagnolo Carlos Front invece a Barcellona nel 1992 fece da timoniere all’otto con a 11e 8 mesi. Zhengscenderà in pista con il suo skateboard prima del giorno di chiusura delle Olimpiadi, domenica 11 agosto, quando farà ben 12. È la più giovane ai Giochi di Parigi, la più piccola mai schierata dalla Cina. La sua specialità è il Park. Viene da Huizhou, e ha appena finito le elementari.