Inter casting in attacco continua? La verità su Depay e Berardi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’è alla ricerca di un attaccante, nonostante le smentite ufficiali del Presidente Beppe Marotta. Secondo le ultime voci di mercato, anche Memphise Domenicoentrano nel radar nerazzurro. Tuttavia c’è da fare chiarezza su questi due profili.NON DETTA – L’stando a cercare un difensore giovane che funga da backup di Alessandro Bastoni. Tuttavia le voci di mercato vogliono i nerazzurriessati anche a un attaccante. Per rinforzare l’o pacchetto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi dopo l’innesto di Mehdi Taremi (già in forma strepitosa). Il nome in evidenza nel taccuino dell’è quello di Albert Gudmundsson del Genoa, nonostante la smentita ufficiale di Beppe Marotta. Tuttavia nelle ultime ore sono stati accostati ai nerazzurri altri due attaccanti. Tuttavia appaiono uno meno credibile dell’altro. In primis per un motivo.