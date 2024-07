Il matrimonio di Adriano Galliani il dirigente si sposa | chi è Helga Costa la storica fidanzata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024)protagonista dentro e fuori dal campo. Ildel Monza continua a dimostrarsi uno dei migliori in circolazione ed è in contatto per costruire una squadra ancora più forte. Una notizia sulla vita privata dell’ex Milan ha fatto il giro del web. Alla soglia degli ottant’anni, che compirà il 30 luglio,convola a nozze con la, cinquantasettenne spagnola di origini brasiliane che gli sta accanto dal 2011. È molto riservata e non ha profili social particolarmente attivi. Il terzoPer l’amministratore delegato del Monza Calcio, si tratta del terzodopo quello con la conduttrice Daniela Rosati, da cui ha avuto tre figli, e con la modella Malika El Hazzaz. Tra gli ospiti anche Marta Fascina, compagna fino all’ultimo di Silvio Berlusconi.