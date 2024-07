Fiorentina Colpani | Grande emozione qui per alzare l’asticella

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) “Arrivare allaè unaperché dopo quattro anni di Monza, dove sono stato veramente bene trovando quasi una seconda casa per me, c’è stata questa opportunità e ho deciso di coglierla subito al volo, perun po’. Sono molto contento e non vedo l’ora di cominciare”. Sono queste le prime parole di Andreada nuovo giocatore della, diffuse dai canali ufficiali dei Viola., quindi, è pronto a misurarsi in questa nuova avventura non solo nel campionato italiano, ma anche in Europa. Intanto, l’ex Monza è arrivato in Inghilterra, dove saluterà in serata i nuovi compagni e mister Palladino, e dove assisterà all’amichevole contro il Bolton.: “, qui per” SportFace.