Contare quanto il due di coppe | ci siamo messi da soli ai margini dell’Europa

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il primo risultato negativo per il ruolo dell’Italia è stato il voto del partito di maggioranza in Italia che esprime la Meloni contro la designazione del nuovo Presidente della Commissione UE. La conseguenza è stata di togliere ulteriore rappresentatività nei ruoli apicalirlamento. C’è un solo Presidente di commissione italiano, il votatissimo Antonio De Caro da Bari, ormai più famoso di San Nicola, politico che è stato oggetto di attentato politico con minaccia di commissariamento da parte del Governo italiano, e che ora è l’unico italiano ad avere un ruolo politico nel parlamento europeo: un bel boomerang. Ed ora attendiamo cosa succederà nella nomina dei commissari europei, perché uno ci spetta di diritto, ma se non è nemmeno vicepresidente, e con un portafoglio di poco spessore, avremmo capito perché.