Come un thriller selvaggio di David Lynch ha costretto Laura Dern ad abbandonare il college

(Di venerdì 26 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , La decisione didila UCLA per partecipare a “Blue Velvet” diha segnato un punto di svolta nella sua vita e nella sua carriera. Durante una recente conversazione con Ted Danson e Woody Harrelson nel loro podcast “Where Everybody Knows Your Name”,ha rivelato che l’accettazione del ruolo di Sandy Williams neldel 1986 ha posto fine alla sua esperienza universitaria. Due giorni dopo aver iniziato il, dove studiava psicologia e giornalismo, l’attrice ricevette l’offerta di partecipare al film die Blue Velvet: Dall’Abbandono alla UCLA al Curriculum Accademico Nonostante fosse entusiasta di entrare alla UCLA,chiese un periodo di aspettativa per poter partecipare al film, promettendo di recuperare le lezioni al suo ritorno.