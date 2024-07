Bon Jovi | esce il nuovo singolo Living proof

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nel corso di un’illustre carriera in corso ormai quattro decenni, a partire dalla loro formazione nel 1983, i Bonsi sono guadagnati un posto tra i reali del rock globale e sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame. Con oltre 130 milioni di album venduti in tutto il mondo, un vasto catalogo di inni di successo, migliaia di concerti eseguiti in più di 50 paesi per più di 35 milioni di fan e biglietti che hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo solo negli ultimi dieci anni, Bonè la band rock and roll per eccellenza. Fuori “” il secondodei Bonche anticipa l’album “Forever”, il sedicesimo della loro lunga e fortunata carriera, disponibile in preorder nello shop ufficiale Universal Music.