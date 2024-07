Bolton-Fiorentina 1-1 Brekalo in gol Tensione nel finale per un fallo su Kean

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Firenze, 26 luglio 2024 - Finisce 1-1 la prima uscita in Inghilterra per la. Contro ilva in gol, che nelle prossime settimane sarà protagonista del mercato in uscita. Palladino schiera il suo classico 3-4-2-1 che ormai abbiamo conosciuto nelle prime due uscite della stagione. Davanti a Terracciano agiscono Comuzzo, Ranieri e Biraghi. Ikoné e il giovane Fortini larghi a centrocampo, Bianco con Barak (la novità rispetto alla gestione Italiano) in mediana. Poi Caprini ealle spalle di. Ampio turnover, ma chi è rimasto fuori avrà la possibilità di giocare domani (ore 16 italiane) contro il Preston. Livello che si alzerà. Ilè squadra di terza serie inglese, gli avversari di domani giocano invece in Championship (Serie B inglese). Lacomincia bene.