Bollino rosso sulle strade nel weekend e incubo Statale 36 in Lombardia | i tratti interessati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Quello in arrivo sarà un fine settimana difficile, difficilissimo per gli automobilisti. Diverse milioni di italiani sono in partenza per le ferie estive e la maggior parte si sposterà in macchina: in previsione dell’aumento del flusso di veicoli l’Anas ha limitato la presenza dei cantieri: da domani e fino al 3 settembre sospesi 906 cantieri, pari al 70% dei 1.278 attualmente attivi.emanato per sabato 27 e domenica 28 luglio su diverse autostatali che collegano le grandi città alle località di villeggiatura e di mare.36 Insi prevede traffico pesante sulla36 del Lago di Como e dello Spluga, già enormemente satura e dove lo scorso fine settimana si sono registrate lunghe code.