Apre il centro di facilitazione digitale del Comune di Laterina Pergine Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Arezzo, 26 luglio 2024 – Districarsi tra le pratiche online non sarà più impossibile: da Sabato 27 luglio sarà attivo anche nel nostroil “PuntoFacile”, in collaborazione con BETADUE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, alla quale, a seguito di una manifestazione di interesse pubblica, è stato affidato il servizio. L’inaugurazione si terrà Sabato 27 luglio, dalle 9:30 alle 11:30, presso i locali della Biblioteca Comunale, a, in Via San Pergentino 21, con i saluti del Sindaco Jacopo Tassini e l’intervento dell’Assessore Chighine. L’attivazione di questo nuovo servizio segna un importante passo verso l'inclusioneper i cittadini, permettendo di accrescere le loro competenze e favorire l’utilizzo autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie.