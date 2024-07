Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi 26 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

Una nuova e sorprendente puntata di Un posto al sole sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Un posto al sole: la puntata del 26 luglio 2024. Luca deve affrontare Alberto, che riesce a evitare un incidente grazie all'intervento tempestivo di un medico. La vicinanza tra Rossella e Nunzio continua a crescere, rendendo sempre più evidente il loro legame. Nel frattempo, Mariella, Lollo e Guido non riescono a nascondere la loro sofferenza per la situazione familiare che stanno vivendo, cercando di trovare una soluzione che possa riportare un po' di serenità nelle loro vite.