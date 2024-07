Adescavano giovani donne per realizzare campagne antiviolenza e poi le violentavano

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Due uomini, con la scusa di, attiravano enella loro agenzia di moda convincendole a posare per degli scatti fotografici. In realtà sarebbe stata una trappola costruita da un titolare di un’agenzia di moda e un suo collaboratore, che poi abusavano ele ragazze cadute nel loro raggiro. Questa è l’accusa mossa da 5, attirate con la scusa di posare per book fotografici eservizi cinematografici nell’albese e nel braidese. Violenze controDopo approfondite e scrupolose indagini i carabinieri di Alba, in provincia di Cuneo, hanno arrestato il titolare di un’agenzia di moda, disponendo gli arresti domiciliari per il suo collaboratore.