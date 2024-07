Accoltellato dopo una rissa ad Amandola Fermo | ventenne gravissimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024)), 26 luglio 2024 – Sono ancora da accertare le cause che hanno provocato nella notte unafra giovani finita a coltellate, un ragazzo di 20 anni ricoverato in gravi condizioni al Torrette di Ancona. E’ stata una nottata di agitazione quella appena trascorsa nella città montana, da una prima ricostruzione dei fatti intorno alle 4 di questa mattina in un appartamento diper cause in corso di accertamento ci sarebbe stata una lita fra due giovani dell’area montana, ad avere la peggio un ragazzo di 20 anni diche vive solo, i genitori sono fuori per lavoro. Fatto sta che dalle parole si è passati ai fatti, è spuntato un coltello, e sembra che il giovane amandolese abbia ricevuto una decina di coltellate all’addome.