Zagarolo – Arrestati indiziati di furto in due farmacie

(Di giovedì 25 luglio 2024) I Carabinieri della Compagnia di Palestrina, lo scorso 8 luglio, hanno arrestato un 44enne ed un 34enne, entrambi senza fissa dimora, gravementedel reato diavvenuto all’interno di due distintenel comune di. In particolare, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso dei costanti controlli tesi a contrastare il fenomeno dei reati predatori, hanno sorpreso i due a bordo di un’auto a noleggio, al cui interno erano presenti svariati prodotti cosmetici ed omeopatici dei quali nessuno dei due è stato in grado di giustificare la provenienza. Immediati accertamenti dei militari consentivano di appurare che i prodotti erano stati poco prima asportati da due distintedel comune di. Come emerso dalla visione dei sistemi di videosorveglianza, sul conto dei due sono subito emersi gravi indizi di colpevolezza.