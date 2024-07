Wolf Call una storia vera ha ispirato il film ambientato in un sottomarino?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nonostante la trama del– Minaccia in alto sia molto avvincente e realistica, ilfrancese del 2019 nona una: la trama è frutto della fantasia del regista Antonin Baudry che, tuttavia, si è basato su un’attenta ricerca e consulenza tecnica per rappresentare con accuratezza le operazioni e la vita a bordo di unmilitare, come ha svelato in un’intervista a Le Grand Continent. Il regista ha spiegato che l’ispirazione delsi sviluppa su due livelli: il primo è un’ispirazione intima, legata a un dramma che aveva in mente da molto tempo: due persone che si conoscono molto bene non riescono a comunicare, ma devono riuscire a comprendersi. Ha capito che l’ambiente perfetto per questo dramma sarebbe stato unquando ha avuto l’opportunità di visitarne uno per la prima volta.