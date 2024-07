Vanzago la titolare dell’asilo nido horror | solo un metodo educativo rigido ma chiude la struttura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Milano, 25 luglio 2024 – All’asilodi”, niente di più secondo Barbara Rizza, ladellaprivata arrestata ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano con le accuse di maltrattamenti nei confronti di 35 bambini ospiti, di età compresa tra 6 mesi e 3 anni. La donna ha scelto di non rispondere alle domande del gip, madi rendere dichiarazioni spontanee. Barbara Rizza, assistita dall'avvocato Michele D'Agostino, al giudice Giulio Fanales, ha negato, in sostanza, le sopraffazioni e vessazioni sui piccoli ospiti, parlandodi un "per gestire l'asilo a tutela degli stessi bambini. La donna, inoltre, ha comunicato di aver deciso la chiusura dellae di aver già disdetto i due contratti d'affitto delle due sedi. L’associazione contro gli abusi: "Più regole e controlli a monte.