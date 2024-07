Treni in ritardo estate in tilt Ferrovie | In arrivo nuove linee

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) "La questione dei ritardi è una delle priorità dell’azienda: c’è confronto con i pendolari. Stiamo investendo 7 miliardi suiregionali e 1 miliardo sull’alta velocità, arriveranno altri". Interpellato,risponde sulla questione dei ritardi sulla linea convenzionale che settimanalmente - se non quotidianamente come nei giorni passati - irrompono sulla routine dei pendolari. "Una situazione drammatica, anche oggi devo chiedere un permesso". A leggere uno dei tanti messaggi che rendono bene lo stato d’animo dei viaggiatori su ferrovia. Le giornate nere non si contano più e scorsa settimana i problemi circoscritti al nodo di Firenze hanno dimostrato come possano in realtà paralizzare tutto il paese. Da Nord a Sud.