Torneo dei rioni festa finale Il Popolesco vince ai rigori | Ma a trionfare è la socialità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Undeieccezionale in tutti i sensi". Sono queste le parole di Alessandro Franchi, presidente del Comitato deldei, che non trattiene l’entusiasmo all’indomani della finalissima che martedì sera ha incoronato il Rione, vincitore della 33ª edizione deldeimontemurlesi. Un’edizione con numeri record di presenze, con una finalissima applaudita da 1500 supporter sugli spalti dello stadio Nelli di Oste. Lase la sono giocata fino all’ultimo ile lo Strada Mulino. La partita è finita sul pareggio, un 2-2 che ha richiesto di andare ai tempi supplementari. Nessuno però ha fatto il gol della vittoria e alla fine si è andati aicon ilche si è imposto per 5 reti a 3 sullo Strada Mulino.