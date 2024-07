Temptation Island 11 gli ascolti della quinta puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 25 luglio 2024)continua a mietere successi. Ladel docu reality, andata in onda ieri 24 Luglio 2024, ha totalizzato 3.500.000 spettatori con uno share del 29.8%. Un risultato altissimo, anche visto il cambiamento di giorno di programmazione. Le prime quattro puntate di11 sono infatti andate incredibilmente in crescendo. Il 27 giugno scorso l’esordio con 3.248.000 telespettatori e il 24,88% di share. Sette giorni dopo il primo aumento, con 3.547.000 telespettatori e il 26,76% di share. Lo scorso 11 luglio 3.629.000 telespettatori e il 30,96% di share, e nella quartadel 18 Luglio il picco stagionale con 3.485.000 spettatori per il 31.1% di share.