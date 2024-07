Temperature alle stelle Il caldo non si arresta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Fa sempre più. Il report di il Meteo.it non sorprende. Ma offre anche uno sguardo sul futuro che ci attende, e su questo c’è poco da staregri, ammette l’assessore all’Ambiente Anna Montini. Il livello di preoccupazione sale al punto da lanciare un messaggio chiaro: "Togliamo il cemento, desigilliamo i terreni investendo in interventi che favoriscano l’adattamento dei centri urbani ai cambiamenti climatici e anche in opere di mitigazione". I timori nascono dall’aumento delle, un fenomeno che appare non più invertibile. Nel 1985 la temperatura media annua era di 13,2 gradi. L’anno scorso è arrivata a 15,5. Il 2023 è stato il culmine di aumenti progressivi. Due gradi in appena quarant’anni è un valore alto, capace di sconvolgere le vite delle persone, soprattutto in città. Ci sono anche altri valori che rendono la dimensione del cambiamento in atto.