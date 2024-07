STALKER 2 | Heart of Chornobyl è stato nuovamente rinviato ecco la nuova data di uscita

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 25 luglio 2024)2:of: GSC Game World rivelato attraverso un nuovo tailer che il gioco non uscirà più nella giornata del 5 Settembre 2024, ma lo farà soltanto qualche settimana più tardi e precisamente nella giornata del 20 novembre 2024. Il team di sviluppo ucraino ha rivelato di aver dovuto rinviare ancora una volta il titolo a causa di alcuni problemi “imprevisti”, che richiedono di conseguenza delle ulteriori settimane di lavoro per essere risolte nel modo migliore possibile. Leggiamo quanto affermato dal game director di GSC Game World, Yevhen Grygorovych: “Sappiamo che potreste essere stanchi di aspettare e apprezziamo sinceramente la vostra pazienza. Questi due mesi extra ci daranno la possibilità di sistemare alcune ‘anomalie inattese’ (o semplicemente ‘bug’, come li chiamate voi).