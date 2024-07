Ristrutturare un’abitazione abusiva | stangate ed intoppi che fanno tremare le famiglie

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si può incorrere in un abuso edilizio non solo costruendo ex novo un immobile. Ma anche ristrutturandolo. Ecco le sanzioni Il tema delle normative edilizie è sempre caldo in Italia. E si riscalda ogni volta che qualcuno propone una sanatoria o un condono. In generale, a prescindere da queste dinamiche, come in ogni settore, occorre conoscere quali sono i regolamenti che danno un ordine alla materia. Anche perché, in caso contrario, i problemi possono essere di non poco conto. La legge non ammette ignoranza. Il tema delle normative edilizie è sempre caldo in Italia – (cityrumors.it)E, allora, sappiate che anche un intervento apparentemente semplice può comportare il rischio di commettere quello che comunemente viene chiamato abuso edilizio, con conseguenti sanzioni spesso pesanti.