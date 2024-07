Riassunto | McAfee e Samsung ampliano la propria partenership per il 10º anno consecutivo e rafforzano la protezione online alimentata dall’IA per i clienti Samsung in tutto il mondo attraverso il Galaxy Store

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 25 luglio 2024) I dispositivivengono ora forniti già dotati della potente e brevettata tecnologia per ladagli scamda IA di, in grado di opporsi al picco di truffe di phishing generaterafforza laper i dispositivi mobili, includendo l’accesso aSecurity conScam Protection™. La partnership decennale viene ampliata per includere la tecnologiaSecurityneldisponibile in 98 mercati. SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)– Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Contatto per la stampamedia@