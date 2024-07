Rai | fiction Stromboli Ammirati ' azienda estranea ai fatti giusta la messa in onda'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "La Rai ha spostato laindella'Sempre al tuo fianco' ben due volte, nell'autunno scorso perché il momento non era maturo, e poi in primavera. Ora che l'estraneità della Rai è stata certificata è giusto mandare inun lavoro importante, che renderà giustizia a un'isola che ha bisogno di uscire da un cono d'ombra e tornare alla sua luce". A parlare, intervistata dall'Adnkronos, è la direttrice di RaiMaria Piache, dopo le polemiche, spiega per la prima volta i motivi della decisione dell'di mandare in, dal 15 settembre prossimo, laprodotta per Rai 'Sempre al tuo fianco' diretta da Marco Pontecorvo che parla del lavoro della Protezione Civile ed è ambientata a