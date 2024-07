Rafael Nadal senza mezzi termini | Alcaraz è il miglior giocatore del mondo non Sinner Mi spiace per la sua assenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024)è pronto all’ennesima sfida della sua carriera. Il campione di Manacor vivrà le Olimpiadi di Parigi come un’occasione per lasciare il segno, visto che la chiusura del proprio percorso agonistico si avvicina. In un’intervista concessa a El Partidazo di Cadena Cope,ha espresso le sue impressioni: “Mi sento bene, sono molto felice di vivere di nuovo i Giochi Olimpici. Questo è un premio per me. La scorsa settimana è stata dura, non ho giocato come volevo“. Voglia di giocare e non certo di limitarsi a una “sfilata”, anche se il sorteggio l’ha messo nelle condizioni di confrontarsi in un ipotetico secondo turno con Novak Djokovic: “Non sono venuto qui per fare una passeggiata, cercherò di dare il massimo. Non vedo l’ora di giocare bene e, storicamente, di solito alzo il mio livello quando rappresento la Spagna. Spero di avere l’energia extra di cui ho bisogno“.