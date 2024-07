Parigi 2024 tutto pronto per la cerimonia di apertura | Errigo e Tamberi pronti a guidare gli azzurri lungo la Senna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024)per ladidelle Olimpiadi, che per la prima volta nella storia dei Giochi si svolgerà all’esterno di uno stadio. La capitale francese per qualche ora si trasformerà in un teatro a cielo aperto, con la tradizionale sfilata di atleti e di bandiere che si svolgerà a partire dalle ore 19.30la. Le delegazioni di ciascuna nazione solcheranno il fiume a bordo dei battelli, mentre le banchine diventeranno tribune per gli spettatori. A fare da cornice all’evento, il più grande nella storia a cinque cerchi sia in termini di pubblico sia di copertura geografica, ci saranno i monumenti e le bellezze più iconiche della Ville Lumiere. L’Italia Team si ritroverà al Villaggio Olimpico per poi spostarsi al Pont d’Austerlitz, da dove comincerà la parata di 6 km.