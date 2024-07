LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia il ranking round maschile con il terzetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12: La selezione azzurra, in assenza delfemminile, che ha fallito la qualificazione a Cinque Cerchi, parteciperà a quattro eventi su cinque: individualee femminile, prova a squadree Mixed Team. Tra gli uomini vedremo in azione Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, che avranno come missione principale quella di evitare il quarto di tabellone della Corea del Sud (se i maestri coreani dovessero firmare il miglior punteggio di squadra, sarebbe cruciale schivare l’8° ed il 9° posto). 14.09: Oggi ci sarà anche già una scrematura per quanto riguarda la prova a coppie miste (1 uomo e 1 donna), infatti si qualificheranno alla fase finale solamente 16 Paesi su 27.