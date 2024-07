LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | azzurri protagonisti nel ranking round maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

15.07: Questa la quarta sequenza di Nespoli: 10 9 9 9 9 8, questa la sequenza di Musolesi: 10 10 10 9 9 7, questa la sequenza di Paoli: X X 10 9 9 7 15.05: perde contatto dalla testa Nespoli che si ferma a 54 nella quarta serie e con 227 scende al decimo posto, tiene Musolesi che è dodicesimo con 226 grazie ad un non esaltante 55, difende la posizione Paoli con un altro 55 che lo pone in 25ma piazza con 222 15.00: Questa la terza sequenza di Nespoli: X X 10 9 9 9 , questa la sequenza di Musolesi: X 10 10 9 9 9, questa la sequenza di Paoli: X X 10 10 10 9 14.59: Resta nelle prime posizioni Nespoli che ottiene 57 nella sua terza sessione e raggiunge quota 173, a un punto dal battistrada, il coreano Kim. Stesso punteggio anche per Musolesi che con 57 resta al decimo posto, risale la china Paoli che ottiene 59 e si assesta al 26mo posto 14.