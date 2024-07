L’addio a Clarissa studentessa modello morta sullo scooter Folla e commozione ai funerali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pieve Santo Stefano (Arezzo), 25 luglio 2024 – Tantissima gente, questa mattina, in un cimitero della frazione di Madonnuccia diventato inevitabilmente troppo piccolo per l’ultimo saluto aBurzi, la 15enne che lunedì pomeriggio ha perso la vita lungo la provinciale 77, uscendo di strada in sella al suoe battendo violentemente la testa contro la palina di una fermata dell’autobus. A stringersi attorno ai genitori e ai parenti, i compagni di classe del liceo “Plinio il Giovane” di Città di Castello (aveva concluso il primo anno di studi) e alcuni atleti dell’associazione Scherma Altotevere, accompagnati dal maestro Roberto Di Matteo, perché la sfortunata ragazza aveva praticato la disciplina agonistica della spada per poi concentrarsi su teatro, musica e canto.