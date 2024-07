L’abbraccio della felicità | il ritorno di Nave Fasan dopo 3 mesi di missione nel Mar Rosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) La Spezia, 25 luglio 2024 – Centosei giorni in mare aperto, nelle acque del mar, per difendere le navi mercantili dalle insidie delle milizie Houthi. Martedì,atteso quindici settimane, con genitori, mariti, mogli e figli. La fregataha fatto rientro nella base navaleSpezia al termine di un impegnativo servizio all’interno del dispositivo Eunavfor Aspides, l’operazione disposta dall’Ue con l’obiettivo di garantire la libera navigazione dei mercantili in transito lungo le principali direttrici commerciali del mare del golfo di Aden. Partita dalla Spezia l’8 aprile,aveva dato il cambio a un’altra unità ’spezzina’, il cacciatorpediniere Duilio, e dal 19 aprile ha assicurato un importante contributo all’operazione comunitaria.