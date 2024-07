La Zanzara | Parenzo annuncia una possibile chiusura

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Davidsu X ha appenato, a sorpresa la prematuraestiva de “La”. “Attension please: oggi Lachiude i battenti+++ ultima puntata poi si torna (forse) a settembre“. Queste le parole di Davidsu X che hanno preoccupato, e non poco, i fan del programma radiofonico condotto insieme a Giuseppe Cruciani. Parole che arrivano insieme allo stop a sorpresa in un mercoledì di fine luglio. Un “forse” di troppo – scritto all’interno del cinguettio – ha scatenato il putiferio e ora in molti temono che a settembre Lanon tornerà in onda. In breve tempo sotto al tweet si sono moltiplicati i commenti di sorpresa e rabbia: “Forse un cazzo. A settembre ritornate e ti faremo impazzire di nuovo!”, “Non fare scherzi con quel “forse” Tigre“, “Forse? Non lo dire neanche per scherzo“.