La storia Di Nunno | Lecco addio riparto da Baranzate

(Di giovedì 25 luglio 2024)(Milano) Lontano dal calcio Paolo Leonardo Dinon può stare. La passione è più forte di tutto e quella dell’ex patron delè immensa: con i suoi investimenti ha portato i blucelesti dal tribunale alla Serie B. Una sola stagione in cadetteria, poi la retrocessione in C e la fine turbolenta del rapporto con ile la sua tifoseria, sancita dalla cessione del club ad Aniello Aliberti. Ora il patron scende tra i dilettanti: è il presidente dellase che milita in Promozione., comune dell’hinterland milanese, è a pochi chilometri dalla “sua“ Cormano, sede delle sue attività. "Sono stato nominato presidente e mi fa molto piacere, ma sarà un ruolo molto diverso da quello che ho ricoperto a. Sarò un presidente senza portafogli, di soldi non ne ho messi e non ne metterò.