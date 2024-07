La denuncia | l' Ue fa affari con chi perseguita gli armeni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il rapporto tra Unione europea e Azerbaigian è sempre più controverso e oggetto di discussione, soprattutto per quanto riguarda gli scambi commerciali che pongono Baku come uno dei principali fornitori di gas dei Paesi del Vecchio Continente, dopo la chiusura dei canali con la Russia in seguito all'invasione dell'Ucraina del 24 febbraio 2022. Una scelta per danneggiare l'economia russa, obiettivo finora fallito, ma anche etica contro un Paese che non rispetta i diritti umani. E se di diritti umani si parla, dunque, quando Bruxelles acquista il gaz azero, non può e non deve ignorare la pulizia etnica che da anni è in corso nel Nagorno-Karabakh, la regione al confine traa e Azerbaigian. A far discutere è quanto emerso da un report pubblicato a giugno dal Centro europeo per il diritto e la giustizia.