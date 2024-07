Il ricatto a Starmer | via il ban ai puberty blocker o aumenteranno i suicidi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 25 luglio 2024) Non per essere complottisti ma le lobby esistono e molto probabilmente ce n’è anche una – alquanto inferocita – che non smette di spingere dannatamente a favore dell’ormonizzazione dei bambini con comportamenti “non conformi” al sesso di nascita, nonostante sulla terapia affermativa si stia frenando dappertutto. A quattro mesi dall’uppercut della Cass Review, da cui lo stop definitivo aiin Gran Bretagna, il fronte transattivista torna in ebollizione: correnti della British Medical Association propongono una mozione di sconfessione del rapporto per fare pressing sul nuovo governoche pare invece intenzionato a mantenere il ban; sui social media e su parte della stampa si torna ad agitare il rischioo per i minori che non vengono trattati con farmaci, argomento di punta dei procon tutto il suo potenziale terrorizzante.