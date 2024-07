Il punto informazioni diventa caso politico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Èto unl’annuncio sulturistiche dell’ufficio Iat di Giulia Dionisi, esponente della lista antonelliana Rinasci Osimo. "Imbarazzante come candidati del gruppo di Antonelli possano attribuirsi meriti che non gli appartengono – dice la candidata del centrosinistra Michela Glorio –. Come assessore al turismo della precedente amministrazione, ho lavorato per mesi per poter allestire ilinformativo sotto il loggiato, facendo partire i lavori di ristrutturazione del locale, progettando l’insegna e organizzando il personale su due siti. Nel fare questo devo ringraziare Franco Natalucci, allora direttore della Asso, che mi ha supportato. Era il luglio 2020 quando l’abbiamo inaugurato e da allora tutte le estati è stato funzionante da giugno a settembre, raccogliendo tantissime richieste di