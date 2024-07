Giuliani certezze e sfide | Faremo emergere la città a livello internazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) È la donna più votata del centrodestra e si è guadagnata sul campo, dopo cinque anni, una riconferma con gran parte delle deleghe che ha gestito dal 2019 al 2024. Michela, 410 voti raccolti e prima degli eletti della Lega, è uno di quei nomi che non è stato mai in dubbio nel toto assessori. Il sindaco Zuccarini l’ha confermata al Turismo e Fondi europei, conferendole poi deleghe di nuova istituzione come Promozione del territorio, Parco di Colfiorito e Grandi eventi, attribuendole in più competenze in merito di Arredo urbano. Assessore, quali sono stati i suoi risultati più importanti della scorsa legislatura? "L’aumento delle presenze turistiche in. Le presenze degli stranieri sono aumentate del 40 per cento rispetto al pre covid, nonostante una pandemia che aveva azzerato gli arrivi.